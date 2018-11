Time de Hulk, Oscar e Elkeson conquista título chinês pela primeira vez

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Shanghai SIPG conquistou nesta quarta-feira (7) o título da temporada 2018 do Campeonato Chinês. Jogando em casa, o time de Xangai venceu o Beijing Renhe por 2 a 1 e assegurou a conquista, até então inédita.

Jogando em casa, os comandados do técnico português Vítor Pereira abriram o placar aos 20min do primeiro tempo, graças a Odil Akhmedov, e ampliaram com Lei Wu aos 2min do segundo. Makhete Diop diminuiu para os visitantes aos 20min da etapa final.

Entre os brasileiros do time campeão, Oscar e Elkeson estiveram em campo durante os 90 minutos. Hulk, por sua vez, não jogou.

Com a vitória, o Shanghai SIPG chegou aos 68 pontos em 29 jogos, contra 60 do vice-líder Guangzhou Evergrande. O Beijing Renhe é o oitavo colocado, somando 36 pontos. Como falta apenas uma rodada para o fim da competição, o Guangzhou Evergrande não pode mais alcançar a liderança.

A conquista encerrou uma longa sequência de títulos do próprio Guangzhou, que havia sido campeão em 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. O Shanghai SIPG bateu na trave em duas ocasiões (2015 e 2017), antes de conquistar o título pela primeira vez.

O feito foi bastante comemorado pelo atacante Elkeson —que, curiosamente, havia sido campeão em 2013, 2014 e 2015 pelo Guangzhou Evergrande.

"Estou muito feliz por conquistar esse título com o Shanghai. Estávamos em busca disso. O clube, os torcedores e nós, jogadores, merecemos. Trabalhamos muito para que esse momento chegasse", festejou o atacante, ex-Vitória e Botafogo.

"Para mim, esse título tem um gosto ainda mais especial. Eu me tornei tetracampeão chinês e o único jogador a ganhar por dois clubes diferentes", completou.

A última rodada da liga chinesa acontece no domingo (11). Fora de casa, o Shanghai SIPG enfrenta o Tianjin Quanjian, 11º colocado com 33 pontos.