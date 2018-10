Time de veteranos do futebol paranaense joga em Blumenau

Redação Bem Paraná

O Amigos do Macaris Futebol Clube, time formado por ex-jogadores de Atlético Paranaense, Coritiba e Paraná Clube, vai até a cidade catarinense de Blumenau para enfrentar os masters do Blumenau neste domingo (dia 21) às 10h30. A entrada é franca.

Os dois times já se enfrentaram em Curitiba, no estádio do Combate Barreirinha. Na ocasião, o Amigos do Macaris venceu por 6 a 4.

O time de jogadores do Trio de Ferro de Curitiba é organizado pelo ex-boxeador Macaris do Livramento, campeão mundial nos anos 90 da WPC e que hoje mora em São José dos Pinhais, sede da equipe. O grupo já realizou 23 jogos, com 17 vitorias, três empates e três derrotas, com 100 gols marcados e 37 sofridos.

AMIGOS DO MACARIS

Jogadores confirmados na partida de domingo

1- Culik (goleiro Atlético)

2- Julio (goleiro Coritiba)

3- Badé (lateral Coritiba)

4- Marquinhos (lateral Atlético)

5- Valdomiro (zagueiro Bahia)

6- Igor (zagueiro Atlético)

7- Caxias (zagueiro Coritiba)

8- Clovis (volante Atlético )

9- Embu (volante Corinthians)

10- Alex lopes (volante Atlético)

11- Castorzinho (meia Coritiba)

12- Ademir Alcântara (meia Coritiba)

13- Dago (meia Fluminense)

14- Wladimir (meia Corinthians)

15- Elizeu (meia Coritiba)

16- Marcelinho (meia Atlético e Paraná)

17- Totó (atacante Coritiba)

18- Pedro Oldoni (atacante Atlético)

19- -Pastor (meia Colorado)

CONVIDADOS E AMIGOS DO GRUPO

20- Buzanfa (zagueiro)

21- Meira (lateral)

22- Plinio (lateral)

23- Elcio (zagueiro)

24- Chupeta

ARTILHARIA DO AMIGOS DO MACARIS

1º Totó e Castorzinho 18 gols

2º Macaris “El Matador” 15 gols

3º Polaco 8 gols

4º Jetson 6 gols

5º Clovis Pereira 5 gols

6º Marcelinho e Cacique 4 gols cada

8º Ademir Alcântara, Elizeu, Luisinho Netto 3 gols cada

11º Gabiru, Marcelo Lipatin, Caio, Luisinho e Pedro Oldoni 2 gols cada

16º Perdigão, Leomir, Kelly, Chupeta, Caxias e Gaucho 1 gol cada