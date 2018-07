Clube do Egito anuncia atacante ex-Paraná Clube e Coritiba

Redação Bem Paraná, com Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Arthur Caike (ex-Coritiba e Paraná Clube) foi contratado, nesta sexta-feira (29), como reforço do Pyramides, do Egito. Ele será o quinto brasileiro no clube. Até então, o técnico Alberto Valentim (ex-jogador do Atlético-PR) e os atacantes Keno (ex-Paraná Clube), Ribamar (Atlético-PR) e Carlos Eduardo (Goiás) já haviam sido anunciados.

O primeiro contratado foi Alberto Valentim, técnico do Botafogo, que também trabalhou como auxiliar no Atlético-PR. Ele deixou o clube alvinegro após receber boa proposta financeira e ainda levou dois membros da comissão técnica de Roger Machado no Palmeiras: Gabriel, analista de desempenho alviverde, e Danilo, auxiliar da preparação de goleiros.

Após montar a comissão técnica, foi a vez de escolher os jogadores. E o Brasil foi a fonte desses reforços. Primeiro veio Keno, do Palmeiras. O atacante de 29 anos foi comprado por US$ 10 milhões (mais de R$ 37 milhões). Keno jogou no Paraná Clube em 2014 - 10 gols e 1 gol.

Em seguida, foram contratados Ribamar, do Atlético-PR (R$ 19,8 milhões), Carlos Eduardo, do Goiás (R$ 23 milhões) e Arthur Caike, da Chapecoense (valor ainda não confirmado).

Arthur Caike atuou pelo Paraná Clube em 2012, após se destacar no Londrina. Ele foi o artilheiro do Paraná na temporada 2012, com 12 gols em 39 partidas. Depois, em 2013, teve uma passagem pelo Coritiba, com quatro gols em 33 jogos.