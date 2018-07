Time inteiro do Paraná tem atuação abaixo da crítica. Confira as avaliações individuais

Rodolfo Luis Kowalski

ATUAÇÕES INDIVIDUAIS



Thiago Rodrigues (5,0)

Inseguro em alguns lances e rebateu mal o escanteio no gol de Lucas Lima.



Júnior (5,5)

Esforçado na marcação, mas o lance do 1º gol foi criado nas suas costas.



Cléber Reis (6,0)

Atuação razoável até ter de deixar o campo por conta de uma lesão.



Renê Santos (6,0)

Entrou aos 43-1º. Jogou simples e acertou na maioria dos lances.



Rayan (5,5)

Bem nas bolas aéreas, Teve dificuldade para conter os adversários com bola no chão.



Mansur (4,5)

Não criou no ataque e perdeu quase todas as disputas na defesa.



Leandro Vilela (5,5)

Participou bastante do jogo. Errou alguns lances na saída de bola.



Alex Santana (4,5)

Falhou feio no lance do segundo gol ao perder a bola para Scarpa.



Torito González (6,0)

Entrou na volta do intervalo e melhorou o desempenho do meio de campo.



Caio Henrique (5,5)

Atuação discreta. Melhorou um pouco na etapa final, mas já era tarde.



Rodolfo (5,5)

Até tentou algumas jogadas individuais, mas pouco produziu de efetivo.



Silvinho (5,5)

Acertou uma linda cobrança de falta no travessão. Mas só isso.



Carlos (5,0)

Isolado no ataque, foi o jogador que menos participou do jogo.



Iacovelli (S/N)

Entrou aos 39-2º. Pouco tempo em campo. Sem nota.