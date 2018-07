Time japonês anuncia Zico como novo diretor de futebol

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Kashima Antlers (JAP) anunciou a contratação de Zico nesta terça-feira (17). O ex-jogador brasileiro chega ao clube japonês para exercer a função de diretor de futebol.

De acordo com comunicado emitido pelo Kashima Antlers, Zico tem chegada prevista no dia 3 de agosto. A nota diz que, entre as funções do brasileiro, estão "continuar apoiando a formação e o fortalecimento das equipes".

Este passa a ser mais um capítulo da relação entre Zico e o Kashima Antlers. O brasileiro encerrou sua carreira de jogador no clube, que defendeu entre 1991 e 1994. Ele ainda foi dirigente da equipe entre 1996 e 2002, e foi treinador do clube em 1999.

"Depois de 16 anos, estou voltando ao Kashima Antlers, como diretor técnico, onde vivi grandes momentos de minha vida. A vida nos reserva momentos quando menos a gente espera, e agora é colocar em prática todo o aprendizado em benefício do clube. Que Deus me ilumine a tomar as decisões corretas. Em agosto já estarei lá trabalhando. Saudações nipônicas", escreveu Zico em sua conta no Instagram.

Zico não trabalhava em um clube desde 2016, quando deixou o cargo de treinador do FC Goa (IND). O brasileiro vinha apresentando um canal no YouTube.