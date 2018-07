Time mescla rostos de Trump e Putin em última edição

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A capa da revista americana Time desta semana traz o rosto do presidente americano, Donald Trump, e do russo, Vladimir Putin, mesclados para falar da crise após o encontro entre os líderes, em Helsinque, na Finlândia, na última segunda (16).

Numa entrevista ao lado de Putin, Trump chegou a colocar em dúvida as conclusões do FBI sobre a interferência russa nas eleições do país —e depois voltou atrás, numa rara concessão, após ser criticado inclusive por aliados.