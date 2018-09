Time misto do Cruzeiro vira para cima do Santos e reage no Brasileiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O time misto do Cruzeiro virou para cima do Santos neste domingo (23), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), e freou a boa fase paulista. Em duelo pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, os mineiros davam indícios de que empatariam mais um jogo, mas chegaram à vitória pelo alto: Sassá e Raniel, ambos de cabeça, marcaram, e Gabriel descontou.

Com isso, o Cruzeiro reage no Brasileirão e chega a 37 pontos na tabela. Agora, são cinco de diferença para o Atlético-MG, último time na zona de classificação para a Libertadores. Já o Alvinegro perde a invencibilidade de sete jogos no campeonato, estaciona nos 32 pontos e cai para a décima colocação.

Agora, a Raposa volta a focar na Copa do Brasil, já que recebe o Palmeiras na próxima quarta-feira (26), às 21h45 (de Brasília), pelo segundo jogo semifinal -os mineiros venceram a ida por 1 a 0. O Peixe, por sua vez, fará jogo atrasado da terceira rodada do Brasileirão contra o Vasco, na quinta, às 20h, no Pacaembu.

CRUZEIRO

Fábio; Edilson, Manoel, Murilo (Léo) e Egídio; Ariel Cabral, Éderson Silva (Robinho) e Bruno Silva; Rafael Sóbis (Sassá), Raniel e David.

T.: Mano Menezes.

SANTOS

Vanderlei; Victor Ferraz, Robson Bambu, Luiz Felipe e Dodô; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Rodrygo, Gabriel e Bruno Henrique.

T.: Cuca.

Árbitro: Braulio da Silva Machado

Assistentes: Neuza Ines Back e Helton Nunes

Público: 9.029 presentes e 5.583 pagantes/R$ 78.179,50

Cartões amarelos: Murilo (Cruzeiro); Victor Ferraz (Santos)

Gols: Gabriel (SAN), aos 15min do primeiro tempo, Sassá (CRU), ao 1min do segundo tempo, e Rainel (CRU), aos 37min do segundo tempo.