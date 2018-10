Times ingleses homenageiam dono do Leicester, morto em acidente

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Houve homenagens ao empresário tailandês Vichai Srivaddhanaprabh, dono do Leicester, antes das três partidas realizadas neste domingo (28) pelo Campeonato Inglês. Ele morreu em um acidente de helicóptero ocorrido no dia anterior.

A aeronave caiu em estacionamento ao lado do King Power, estádio do clube, após o jogo contra o West Ham, no sábado (28). A morte de Srivaddhanaprabh, que fez fortuna com lojas de duty-free em aeroportos, só foi confirmada pelo Leicester na noite deste domingo.

"É com profundo pesar que confirmamos que nosso presidente, Vichai Srivaddhanaprabha, estava entre os que tragicamente perderam a vida no sábado à noite quando o helicóptero que o transportava junto com outras quatro pessoas caiu do lado de fora do King Power Stadium", escreveu o clube em nota oficial.

O Leicester anunciou que o jogo da equipe principal contra o Southampton e do time juvenil contra o Feyenoord, marcados inicialmente para terça-feira (30), foram adiados.

Mesmo antes da confirmação da morte, houve um minuto de silêncio em todos os jogos no país após o acidente. Torcedores do Leicester e de outras equipes foram até o estádio para deixar flores.

Srivaddhanaprabh comprou o Leicester em 2010. Em 2016, o time conseguiu ser campeão da primeira divisão pela primeira vez, em um dos mais improváveis títulos da história do futebol.

Nas partidas deste domingo, o Manchester United derrotou o Everton por 2 a 1; o Chelsea goleou o Burnley por 4 a 0; Arsenal e Crystal Palace empataram em 2 a 2.