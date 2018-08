'Tinder do voluntariado' conecta doadores e organizações

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após angariar mais de um milhão de horas doadas na capital pernambucana em três anos, a plataforma Transforma Recife vai ter alcance nacional. Nesta terça-feira (28), Dia do Voluntariado, será lançado em São Paulo o Transforma Brasil, que leva dá ao voluntariado um aspecto de Tinder –aplicativo de namoro que une casais a partir de um interesse mútuo.

Segundo um dos criadores, Fábio Silva, há pessoas interessadas em ajudar, mas muitas vezes encontram dificuldades em localizar organizações com as quais se identifiquem. A plataforma foi criada, então, para facilitar esse "match". "A população passa a ter culpa pela falta de engajamento", explica Silva.

O funcionamento da ferramenta é relativamente simples. As organizações, não necessariamente formalmente constituídas, cadastram a vaga que precisam, com todos os detalhes. Essa necessidade é cruzada com a disponibilidade de voluntários.

"A plataforma valida [essas iniciativas]. Há um treinamento online mensal", explica Fábio. Já pelo lado do voluntário, quem irá corroborar o trabalho dos candidatos é a própria ONG.

Com um funcionamento parecido, a organização Atados, integrante da Rede Folha de Empreendedores Socioambientais, que divulga vagas para voluntariado em organizações em seu site, passará a integrar sua base de dados com a do Transforma Brasil, explica Silva.

Além do match, a ferramenta Transforma emite, ainda, um currículo social, que pode ser usado aplicado tanto em empresas como em universidades. No Recife, já há algumas instituições que validam o tempo doado pelo voluntário como horas extracurriculares.

Essa iniciativa faz parte de um projeto maior, que Silva ambiciona para o país. "A ideia é criar o programa nacional de benefícios de engajamento cívico, que irá valer para universidades, mercado de trabalho e concurso", explica o empreendedor.

Nesse programa, as horas de voluntariado contariam pontos a mais para classificar candidatos, como nos Estados Unidos, onde a trajetória do jovem quando deseja entrar na universidade tem peso significativo e se dá grande valor à filantropia.

"O trabalho cívico melhora o caráter relacionamental", afirma Silva. "[O programa permite] Formar estudantes de direito, por exemplo, com propósito de justiça, sensibilidade social."

Para colocar em prática, no entanto, ele sabe da necessidade de apoio político. Segundo o empreendedor, a plataforma faz a política pública de fora para dentro, ou seja, da sociedade para o poder público.

Por isso, mobilizou prefeitos de capitais brasileiras e o governador de São Paulo, Márcio França (PSB) para participar do lançamento nesta terça. "Vamos entrar em 2019 com uma ferramenta clara para responder como ajudar."