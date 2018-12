Tiroteio em frente a escola deixa dois mortos e três feridos em Porto Alegre

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um tiroteio em frente à Escola Nossa Senhora de Fátima, em Bom Jesus, bairro da periferia de Porto Alegre (RS), deixou dois mortos e três feridos na tarde desta terça (16).

Segundo o relato de testemunhas, por volta das 17h30 alguns homens passaram em motos e carros pela via e fizeram vários disparos em direção à escola, localizada na rua A.

Como era o horário da saída dos estudantes, a região estava bastante movimentava e houve correria e tumulto. Muitas pessoas entraram na escola para se proteger dos tiros.

Dois jovens, ex-alunos da unidade escolar, foram atingidos e morreram no local. A identidade deles não foi divulgada.

Outros dois estudantes que deixavam o colégio, que atende do primeiro ao nono ano do ensino fundamental, foram atingidos sem gravidade. Um cadeirante que estava na rua no momento do tiroteio também ficou ferido.

De acordo com Sérgio Maia, diretor da escola, foi a primeira vez que algo assim ocorre perto dali. "Em 20 anos nunca tinha visto algo tão violento por aqui. Foram muitos tiros e até abrimos o portão da escola para abrigar as pessoas que tentavam se proteger", disse.

O colégio suspendeu as aulas no período noturno nesta terça.

Peritos da polícia ainda isolavam a área e coletavam informações para a investigação do caso por volta das 19h20. Por enquanto não há informações sobre a motivação do crime e a identidade dos atiradores.