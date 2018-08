Tiroteio em Manchester deixa 10 feridos, incluindo duas crianças

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dez pessoas, incluindo duas crianças, foram feridas e hospitalizadas após um tiroteio registrado em Manchester, no norte do Reino Unido, anunciou a polícia neste domingo (12).

O tiroteio aconteceu às 2h30 locais de domingo, horas depois do fim de uma festa de rua chamada "carnaval" do Caribe, celebrada todo o ano no bairro de Moss Side.

A polícia disse que há um homem em estado grave e que as outras nove que estão sendo tratadas de ferimentos que parecem ter sido provocados por balas de chumbo. Não foi informado qual arma foi usada no crime.

"Felizmente, os ferimentos não parecem tão sérios como inicialmente acreditávamos, e esperamos que os atingidos comecem a deixar o hospital ao longo do dia", disse o superintendente Wasim Chaudhry em um comunicado.

O tiroteio ocorre em meio a um aumento de crimes com armas de fogo e facas no Reino Unido, que vem gerando cobranças por ações do governo.