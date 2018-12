Tiroteio entre milicianos e traficantes leva medo a zona oeste do Rio

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um conflito armado entre traficantes e milicianos nas favelas de Antares e Rola, em Santa Cruz, zona oeste do Rio, levou moradores a relatarem intensos tiroteios desde a madrugada desta segunda-feira (8).

As duas favelas, separadas por uma avenida, são objeto de disputa desde o ano passado. Grupos milicianos tentam tomar o controle da favela do Rola de traficantes. A comunidade de Antares, dominada pela milícia, serve de base para tentativas de invasão da vizinha Rola.

Em agosto passado, milicianos já haviam tentado tomar a favela, em esforço que incluiu aliciar para a milícia um dos chefes do tráfico do Rola. Um racha se formou e diversos confrontos foram registrados, a ponto de as forças de segurança terem que interceder. Uma operação da polícia do Rio com apoio do Exército conseguiu colocar fim ao conflito.

Dias depois, com o tráfico encurralado e o Exército já fora da favela, a milícia avançou e consegui se consolidar em boa parte do território do Rola. Segundo moradores, homens de preto passaram a circular na favela, instalando câmeras de vigilância e cobrando taxas dos moradores para prestação de serviços como televisão a cabo e gás em botijão.

Uma pessoa que mora na comunidade e que pediu anonimato contou à reportagem que a chegada de milicianos fez interromper a rotina de tiroteios, ainda que momentaneamente.

Na manhã desta segunda-feira, o helicóptero da TV Globo registrou intensa movimentação de homens armados de fuzil e com roupas pretas semelhantes a fardas policiais fazendo buscas pela região.

A milícia é conhecida por ser formada por policiais militares e civis, além de bombeiros e ex-integrantes das Forças Armadas. Mais recentemente, contudo, segundo investigações da polícia e do Ministério Público do Rio, muitos jovens antes recrutados pelo tráfico agora também engrossam as fileiras das milícias. É comum que os grupos utilizem fardas policiais falsas ou até desviadas em suas operações ilegais.

Segundo reportagem do portal G1, o conflito entre milicianos e traficantes nesta segunda ocorreram por três horas sem que houvesse intervenção da Polícia Militar para cessar o conflito. Só no fim da manhã, policiais foram deslocados para a região. De acordo com a PM, criminoso teria sido preso e seis suspeitos baleados, em circunstâncias que ainda serão investigadas.