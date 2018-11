Tite busca ponto de equilíbrio no meio-campo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em seu sexto amistoso no comando da seleção no período pós-Copa, o técnico Tite tenta encontrar o ponto de equilíbrio do meio de campo da equipe no duelo contra Camarões, marcado para esta terça-feira (20), às 17h30, no Stadium MK, em Milton Keynes, a cerca de 87 quilômetros de Londres.

Ele não revelou a formação que pretende colocar em campo, mas sinalizou mudanças no setor defensivo e a permanência de Neymar e Firmino entre os titulares.

No meio de campo, porém, não deu pistas da escalação.

Um dos motivos é encontrar o substituto para Casemiro, cortado dos amistosos de novembro em razão de uma lesão no tornozelo direito.

O treinador deu oportunidades para o volante Walace, 23, do Hannover, que atuou durante o segundo tempo da vitória contra a Arábia Saudita, no mês passado, e foi titular diante do Uruguai na última sexta (16), quando teve desempenho apenas razoável.

Medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio, o jogador já havia jogado sob o comando de Tite em janeiro de 2017. Na oportunidade, a seleção fez um amistoso diante da Colômbia apenas com atletas que atuavam no país. Ele ainda não havia sido negociado pelo Grêmio com o Hamburgo, o que aconteceu dias depois. Ficou menos de 18 meses e atuou em 30 jogos.

Sem espaço, se transferiu para o Hannover em junho e virou titular. Assim, foi chamado outra vez para a seleção

Outro candidato para substituir Casemiro é Arthur, 22, que não desempenha a mesma função no Barcelona. Na equipe espanhola, o jogador atua um pouco mais avançado, posição que também exerceu até agora com Tite.

Se Arthur for recuado, Allan, 27, do Napoli, atuaria como segundo volante. Contra o Uruguai, ele substituiu Renato Augusto e deu uma nova dinâmica para o time.

"O desempenho dentro do jogo vai oscilar, porque a base não está toda montada,algumas peças do meio têm feito falta, o Coutinho, o Paquetá, que são jogadores que a gente sente mais na criação e na chegada à frente", disse Tite na véspera do amistoso.

Sobre os objetivos para o jogo, ele explicou: "Encontrar um melhor espaço para o Arthur, se é primeiro ou segundo volante de articulação. Não mexer no sistema, senão fica uma salada de fruta. Encontrar esse ponto de equilíbrio tem sido desafiador para a gente".

Até a Copa do Mundo, o substituto natural de Casemiro era Fernandinho, mas ele perdeu espaço após a atuação contra a Bélgica, quando o Brasil foi eliminado nas quartas de final. Na oportunidade, marcou um gol contra e não conseguiu impedir a arrancada de Lukaku, que originou o segundo gol dos belgas, marcado por De Bruyne.

Tite adiantou que dará nova chance para o atleta do City, no entanto, não sabe se poderá contar o volante na próxima Copa em razão da idade -ele tem 33 anos e estará com 37 no Mundial do Qatar.

"Ele vai retornar. Não sei se para a Copa do Mundo, pela idade, mas a curto prazo, sim. Pela qualidade técnica, pelo nível que está jogando e pela qualidade moral que tem. Não vai ser um acidente de percurso que vai alijá-lo", disse Tite recentemente.

Fernandinho é um dos quatro nomes que disputaram a Copa e ainda não foram chamados pelo treinador. Os outros são Cássio, Geromel e Taison. Fagner e Marcelo foram chamados, mas não jogaram por causa de lesões.

Desde julho de 2016, Tite convocou para a função de primeiro volante Casemiro, Fernandinho, Rafael Carioca, Walace e os zagueiros David Luiz e Rodrigo Caio. Desses, apenas David Luiz, em amistoso contra a Austrália, e Walace foram utilizados, além de Casemiro e Fernandinho.

Se no meio de campo Tite não confirma a equipe, em outros setores ele adiantou a formação. No gol, Ederson ficará com a vaga de Alisson. A dupla de zaga também será diferente. Pablo entra no lugar de Miranda e formará dupla com Marquinhos. Na lateral esquerda, Alex Sandro substitui Felipe Luís.

Firmino e Neymar estão assegurados no setor ofensivo. Richarlison e Willian podem aparecer no lugar de Douglas Costa. Já Gabriel Jesus deve ficar como opção novamente.

"O Firmino está entrando na equipe, é desumano e incorreto não dar continuidade. Tem que manter a coerência para iniciar", disse Tite.

BRASIL

Ederson; Danilo (Fabinho), Marquinhos, Pablo, Alex Sandro; Arthur, Walace (Rafinha), Allan; Richarlison (Willian), Roberto Firmino, Neymar. T.: Tite

​

CAMARÕES

Onana; Collins Fai, Onguéné, Ngadeu Ngadjui, Bong; Kunde, Anguissa, Mandjeck; Bassogog, Choupo-Moting, Ekambi. T.: Clarence Seedorf

Estádio: MK Stadium, em Milton Keynes (Reino Unido)

Horário: 17h30 desta terça

CALENDÁRIO DA SELEÇÃO NO PÓS-COPA:

8.set vitória sobre os EUA por 2 a 0

12.set vitória sobre El Salvador por 5 a 0

12.out vitória sobre a Arábia Saudita por 2 a 0

16.out vitória sobre a Argentina por 1 a 0

20.nov amistoso contra Camarões

Março.2019 dois amistosos, sem adversários definidos

Junho.2019 dois amistosos, sem adversários definidos

Copa América torneio será realizado no Brasil de 14.jun a 7.jul