Tite confirma Neymar como titular e seis mudanças na seleção para último teste do ano

Folhapress

MILTON KEYNES, REINO UNIDO (UOL/FOLHAPRESS) - Em entrevista coletiva, Tite revelou que fará seis mudanças na escalação da seleção brasileira que enfrentará Camarões nesta terça-feira (20), às 17h30 (de Brasília), no Stadium MK, em Milton Keynes, nos arredores de Londres. O treinador adiantou que o goleiro Ederson, o zagueiro Pablo e o lateral esquerdo Alex Sandro estarão entre as novidades que mandará a campo em seu último teste no ano.

Neymar, Roberto Firmino e Marquinhos também têm presença assegurada no onze inicial. Mais desgastado, Renato Augusto, por outro lado, não começará jogando.

A exemplo do que fez nos últimos compromissos contra Argentina e Uruguai, Tite preferiu não abrir todo o time e manteve um pouco de mistério.

Antes da Copa América, que será disputada em casa no ano que vem, o treinador terá apenas mais uma chance de reunir o seu grupo em março. Ele pretende manter a base que esteve na última Copa do Mundo e acrescentar nomes como Arthur, do Barcelona, e Richarlison, do Everton, que disputaram todos os amistosos até aqui.

Tite se ressentiu da falta de sequência que teve com Lucas Paquetá, do Flamengo, mas fez questão de ressaltar a qualidade de seu futebol mais uma vez.

"Ele é da função do Coutinho, ele é um meia criador, ficou pouco tempo conosco, mas quantos treinamentos fomos no Flamengo? Quantos jogos no Maracanã fomos assistir? Quantas vezes conversamos com Dorival Jr. e outros técnicos? Tem uma outra série de aspectos importantes que a gente tem", afirmou.

"Nas categorias de base, a interação com os outros treinadores, isso tudo são informações, e informação é riqueza, ela gera conhecimento", completou.

O auxiliar Sylvinho, que estava sentado ao seu lado, deixou claro que o elenco para a Copa América, principal competição no calendário de 2019, está "avançado".

"Entendemos a vontade que as pessoas têm de falar de futebol, é paixão, mas estamos aqui para fazer um trabalho profissional, de alto nível. Até em um amistoso fazemos seis reuniões no dia para ver como aproveitar melhor o atleta, vamos preservar tudo que puder ser preservado tratando de Copa América. O trabalho já começou. O que ficou de bom e é bom vai permanecer", disse.

A provável escalação do Brasil deve ser a seguinte contra os camaroneses: Ederson; Danilo (Fabinho), Marquinhos, Pablo e Alex Sandro; Walace, Arthur e Allan (Rafinha); Neymar, Firmino e Richarlison (Willian).