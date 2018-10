Tite convoca Allan e promove retorno de Paulinho à seleção brasileira

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Tite anunciou nesta sexta-feira (26), na sede da CBF, os jogadores que defenderão a seleção brasileira nos amistosos contra Uruguai e Camarões, em novembro. A principal novidade é a inclusão do meia Allan, do Napoli (ITA), e os retornos de Paulinho, do Guangzhou Evergrande (CHI) e Douglas Costa, da Juventus (ITA).

Douglas Costa havia ficado fora da última lista da seleção brasileira por causa de uma cusparada dada em um jogador do Sassuolo pelo Campeonato Italiano —ele também se recuperava de uma lesão. Já Paulinho não era chamado desde a Copa do Mundo.

Antes do anúncio de Tite, Edu Gaspar, coordenador de seleções, afirmou que a convocação não contaria com jogadores de times que brigam por algo no Campeonato Brasileiro. A única exceção foi o zagueiro Dedé, do Cruzeiro.

A seleção brasileira fará os últimos dois amistosos em novembro antes do fim do ano. No dia 16, os comandados de Tite enfrentarão o Uruguai. No dia 20, será a vez de Camarões, primeiro adversário africano desde que Tite assumiu o Brasil. Os dois duelos acontecerão em Londres.

Confira a lista completa dos convocados da seleção brasileira:

Goleiros: Alisson (Liverpool-ING), Brazão (Cruzeiro) e Éderson (Manchester City-ING)

Defensores: Dedé (Cruzeiro), Danilo (Manchester City-ING), Fabinho (Liverpool-ING), Filipe Luis (Atlético de Madri-ESP), Marcelo (Real Madrid-ESP), Marquinhos (PSG-FRA), Miranda (Internazionale-ITA) e Pablo (Bordeaux-FRA)

Meio-campistas: Allan (Napoli-ITA), Arthur (Barcelona-ESP), Casemiro (Real Madrid-ESP), Paulinho (Guangzhou-CHN), Philippe Coutinho (Barcelona-ESP), Walace (Hannover-ALE)

Atacante: Douglas Costa (Juventus-ITA), Roberto Firmino (Liverpool-ING), Gabriel Jesus (Manchester City-ING), Neymar (PSG-FRA), Richarlison (Everton-ING), Willian (Chelsea-ING).