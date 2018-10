Tite convoca Allan e volta a chamar Paulinho e Douglas Costa à seleção

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico Tite anunciou na manhã desta sexta-feira (26), na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro, a convocação da seleção brasileira para os amistosos contra Uruguai e Camarões, em novembro.

A grande novidade da lista é o volante Allan, 27, do Napoli (ITA), que ganha sua primeira chance com a seleção. Outro convocado pela primeira vez foi o goleiro Gabriel Brazão, 18, do sub-20 do Cruzeiro.

Quem retorna à equipe é o volante Paulinho, do Guangzhou Evergrande (CHN), que ainda não havia sido chamado após a Copa do Mundo da Rússia. O atleta foi titular na campanha da equipe que parou nas quartas de final do torneio, para a Bélgica.

Destaque nos dois amistosos do Brasil depois do Mundial, o atacante Douglas Costa também volta a ser chamado por Tite. O técnico havia dado um puxão de orelha público no jogador após ato de indisciplina em jogo do Campeonato Italiano.

Douglas Costa, da Juventus (ITA), discutiu com Di Francesco, do Sassuolo (ITA), e deu uma cusparada no rosto do adversário. Ele recebeu cartão vermelho e e pegou quatro jogos de suspensão.

Só um convocado para enfrentar Uruguai e Camarões atua no futebol brasileiro: o zagueiro Dedé, do Cruzeiro. Segundo Edu Gaspar, coordenador de seleções da CBF, a comissão técnica optou por não convocar jogadores envolvidos na reta final do Campeonato Brasileiro.

No caso do Cruzeiro, houve acordo com a equipe, campeã da Copa do Brasil e sem maiores pretensões no Nacional. Os mineiros ocupam a 10ª colocação e já estão classificados para a Libertadores de 2019.

O Brasil encara o Uruguai e Camarões nos dias 16 e 20 de novembro, respectivamente. Os dois jogos serão realizados em Londres.

Confira a lista de convocados:

Goleiros

Alisson - Liverpool (ING)

Ederson - Manchester City (ING)

Gabriel Brazão - Cruzeiro

Defensores

Danilo Manchester City (ING)

Dedé - Cruzeiro

Fabinho - Liverpool (ING)

Filipe Luís - Atlético de Madri (ESP)

Marcelo - Real Madrid (ESP)

Marquinhos - Paris Saint-Germain (FRA)

Miranda - Inter de Milão (ITA)

Meios-campistas

Allan - Napoli (ITA)

Arthur - Barcelona (ESP)

Casemiro - Real Madrid (ESP)

Paulinho - Guangzhou Evergrande (CHN)

Philippe Coutinho - Barcelona (ESP)

Walace - Hannover (ALE)

Atacantes

Douglas Costa - Juventus (ITA)

Firmino - Liverpool (ING)

Gabriel Jesus - Manchester City (ING)

Neymar - Paris Saint-Germain (FRA)

Richarlison - Everton (ING)

Willian - Chelsea (ING)