Tite deixa Douglas Costa fora e promove quatro retornos à seleção

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O atacante Douglas Costa foi o primeiro atleta punido publicamente pelo técnico Tite. Destaque dos dois amistosos da seleção após a eliminação da Copa, o jogador da Juventus ficou fora da lista dos convocados para os jogos na Arábia Saudita no próximo mês.

A seleção brasileira enfrentará a Arábia Saudita e a Argentina, que não contará com Messi. A primeira partida será no dia 12. O segundo amistoso acontecerá no dia 16.

Douglas Costa foi expulso no domingo (16), após cuspir no rosto de DiFrancesco, jogador do Sassuolo, nos minutos finais de partida pelo Campeonato Italiano.

Na terça-feira (18), ele teve a sua pena agravada pelas autoridades locais para quatro jogos de suspensão.

"Ele não foi convocado por dois fatores: a lesão sofrida e pelo ato de indisciplina", disse o treinador, acrescentando que ainda vai conversar com o jogador sobre a punição.

A convocação desta sexta (21) foi a segunda após a eliminação do time nacional para a Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia. Assim como no mês passado, Tite manteve 13 atletas que participaram do Mundial.

Os laterais Danilo e Marcelo, o zagueiro Miranda e o atacante Gabriel Jesus estão de volta. Os quatro jogadores, que disputaram a Copa do Mundo da Rússia, ficaram fora da lista dos amistosos contra Estados Unidos e El Salvador, realizados no início deste mês.

Até agora, cinco convocados para o Mundial na Rússia ficaram de fora das listas de Tite -o goleiro Cássio, do Corinthians, o zagueiro Geromel, do Grêmio, os meios-campistas Fernandinho, do Manchester City, e Paulinho, do chinês Guangzhou Evergrande, e o atacante Taison, do ucraniano Shakhtar Donetsk.

"Você precisa abrir mão de alguns. Se eu trouxer toda a base da seleção, não vai ter oportunidade", afirmou o treinador, que convocou os novatos Phelipe (goleiro do sub-20 do Grêmio), Pablo (zagueiro do francês Bordeaux) e Malcom (atacante do Barcelona).

Desta vez, Tite não chamou nenhum jogador dos times envolvidos nas semifinais da Copa do Brasil (Flamengo, Corinthians, Palmeiras e Cruzeiro).

A primeira partida da decisão do torneio será dois dias antes do primeiro amistoso da seleção. Na última convocação, Tite foi criticado por cartolas por ter desfalcado o Flamengo e o Cruzeiro na primeira partida das semifinais.

Para os amistosos nos EUA, ele chamou o zagueiro cruzeirense Dedé e o meio-campista rubro-negro Lucas Paquetá.

Ele disse que pretendia manter os dois jogadores no grupo, mas o bom senso o fez deixá-los fora. De acordo com o treinador, a decisão foi conversada com Rogério Caboclo, presidente eleito da CBF.

A seleção começou o novo ciclo com duas vitórias fáceis, diante dos EUA e El Salvador, adversários que não disputaram a última Copa. No primeiro jogo, o Brasil venceu os donos da casa, por 2 a 0. Na partida seguinte, os salvadorenhos foram goleados por 5 a 0.

Confira a lista de convocados para os amistosos contra a Arábia Saudita e Argentina:

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Phelipe (Grêmio)

Laterais

Alex Sandro (Juventus)

Danilo (Manchester City)

Éder Militão (Porto)

Fabinho (Liverpool)

Marcelo (Real Madrid)

Zagueiros

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Miranda (Inter de Milão)

Pablo (Bordeaux)

Volantes

Arthur (Barcelona)

Casemiro (Real Madrid)

Fred (Manchester United)

Walace (Hannover)

Meias

Philippe Coutinho (Barcelona)

Renato Augusto (Beijing Guoan)

Atacantes

Everton (Grêmio)

Firmino (Liverpool)

Gabriel Jesus (Manchester City)

Malcom (Barcelona)

Neymar (Paris Saint-Germain)

Richarlison (Everton)​