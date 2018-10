Tite esboça seleção com retornos de Renato Augusto e Gabriel Jesus

Folhapress

LONDRES, REINO UNIDO (UOL/FOLHAPRESS) - Sem mistério, Tite começou a dar pistas da equipe que pretende mandar a campo no amistoso da próxima sexta-feira (12), contra a Arábia Saudita, em Riad. Em treinamento realizado na tarde desta terça (9), em Londres, o treinador montou a seleção brasileira com os retornos de Renato Augusto e Gabriel Jesus.

Além da volta do meia e do atacante, Tite promoveu outras novidades. Pablo foi escalado na defesa ao lado de Marquinhos. Ausentes na Copa, Fabinho e Alex Sandro formaram as laterais neste primeiro esboço.

Com apenas os titulares em campo, o técnico realizou um treino "fantasma" -sem adversários-, priorizando o posicionamento do sistema defensivo. Tite cobrava a todo instante uma melhora no equilíbrio dos jogadores de meio de campo na cobertura da marcação.

Sem alguns titulares, o time misto para o jogo com a Arábia foi formado com Éderson; Fabinho, Marquinhos, Pablo e Alex Sandro; Casemiro, Fred, Renato Augusto, Philippe Coutinho e Neymar; Gabriel Jesus.

Para o jogo contra a Argentina, na próxima terça-feira (16), a expectativa é que Alisson, Danilo, Miranda, Filipe Luís, Arthur e Roberto Firmino estejam entre os titulares.