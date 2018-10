Tite faz mistério para enfrentar a Argentina, nesta terça-feira

Folhapress

JEDDAH, ARÁBIA SAUDITA (UOL/FOLHAPRESS) - Brasil e Argentina se enfrentam nesta terça-feira, em Jeddah, em amistoso promovido pelo governo local. Para Tite, no entanto, a partida tem caráter decisivo. Tanto que o treinador, pela primeira vez desde que assumiu o comando da seleção, não quis revelar a equipe titular para o clássico sul-americano.

Após fechar os treinos de domingo (14) e segunda (15), o técnico evitou dar qualquer sinal do time na entrevista coletiva realizada no estádio King Abdullah. "Hoje eu vou deixar esse componente [mistério]. Não me sinto tão confortável, mas farei isso desta vez", comentou o treinador da seleção.

"Eu não me sinto muito confortável, porque não é a minha praia, mas em algumas circunstâncias, é importante. Não quero, se não tenho os atletas definidos, dar ao adversário a oportunidade de conhecer a escalação, até neste momento em que não temos esquema definido. Estamos testando novos nomes, um novo esquema, então vamos deixar o adversário sem saber isso", acrescentou.

Em outras ocasiões, mesmo fechando parcialmente as atividades, Tite não via problemas em revelar a escalação. Foi assim durante amistosos, eliminatórias e Copa do Mundo.

Mesmo com o silêncio, o treinador já havia admitido que faria algumas mudanças para encarar a Argentina com força máxima.

A expectativa é por até seis novidades em relação ao último jogo: Alisson, Danilo, Miranda, Filipe Luis, Arthur e Roberto Firmino devem retornar ao time titular nas vagas de Éderson, Fabinho, Pablo, Alex Sandro, Fred e Gabriel Jesus.

A espinha dorsal formada por Marquinhos, Casemiro, Renato Augusto, Philippe Coutinho e Neymar, que atuou como titular na vitória por 2 a 0 sobre a Arábia Saudita, na última sexta-feira, segue na formação principal.