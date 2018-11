Tite faz mistério sobre escalação da seleção para encarar o Uruguai

Folhapress

LONDRES, REINO UNIDO (UOL/FOLHAPRESS) - Em seu primeiro trabalho com o grupo inteiro à disposição, Tite preferiu manter o mistério e não abriu a escalação que mandará a campo para enfrentar o Uruguai, na próxima sexta-feira (16), no Emirates Stadium, em Londres. Em treino nesta quarta (14), o comandante da seleção brasileira liberou apenas os 20 minutos iniciais de acesso ao gramado para a imprensa no CT do Arsenal.

Ele esboçou somente a formação adversária, com duas linhas de quatro bonecos para simular a dificuldade que Neymar e companhia terão pela frente.

O meia Renato Augusto, que, enfim, chegou da China na última noite, desceu para o campo normalmente. Ele foi o último a se apresentar após ser chamado para substituir Philippe Coutinho, do Barcelona, cortado.

Rafinha Alcântara e Alex Sandro, convocados para as vagas de Casemiro e Marcelo, também lesionados, já se encontravam com a delegação.

O atleta do Beijing Guoan está cotado para começar o amistoso contra os uruguaios como titular, mas ainda precisa ter a sua condição física avaliada. Caso ele não passe nos testes, outro veterano, Paulinho, deve ficar com o lugar.

A escalação mais provável é Alisson; Danilo, Marquinhos, Miranda e Filipe Luís; Walace, Arthur e Renato Augusto; Douglas Costa, Neymar e Roberto Firmino.

O time comandado por Tite ainda faz mais um trabalho nesta quinta-feira (15), às 12h30 (de Brasília), antes de enfrentar o Uruguai. Depois da partida, ele se desloca até Milton Keynes, nos arredores de Londres, para encerrar o ano contra Camarões, na terça-feira seguinte (20).