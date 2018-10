Tite prepara mudanças e faz mistério antes de jogo contra Argentina

Folhapress

JEDDAH, ARÁBIA SAUDITA (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira terá força máxima para o clássico da próxima terça-feira (16), contra a Argentina, conforme Tite prometeu desde o início da preparação para os jogos deste mês de outubro. Entretanto, a escalação em si é um mistério. O treinador escondeu a formação no treinamento da noite deste domingo (14), em Jeddah.

Os jornalistas tiveram acesso apenas ao período de aquecimento. Depois de 15min de atividade, a imprensa deixou o estádio para o treinador trabalhar a equipe titular para o jogo contra os argentinos, responsávelis pela primeira derrota de Tite no comando da seleção (1 a 0, em junho do ano passado).

Tite deve montar a equipe com seis mudanças em relação ao jogo contra a Arábia Saudita, quando a formação mista venceu os donos da casa por 2 a 0.

Titulares no primeiro amistoso no continente asiático, Éderson, Fabinho, Pablo, Alex Sandro, Fred e Gabriel Jesus, a princípio, devem perder lugar entre os 11.

Para o clássico sul-americano, Alisson, Danilo, Miranda, Filipe Luís, Arthur e Roberto Firmino são favoritos a acompanharem Marquinhos, Casemiro, Renato Augusto, Philippe Coutinho e Neymar no time titular.

ARTHUR E JESUS

Já pensando nas mudanças, Tite deu atenção especial a alguns jogadores envolvidos nas trocas. Arthur, que pode assumir a vaga de Fred, teve conversa reservada com o treinador durante o aquecimento para o treino. Gabriel Jesus, que deixará o time para a entrada de Firmino, também ouviu algumas palavras de Tite.

PASSEIO E JANTAR NO DESERTO

Apesar do foco no duelo contra a Argentina, a noite de domingo (14) será típica de turista para a delegação brasileira. A convite dos organizadores do jogo e do governo local, jogadores e comissão técnica conhecerão pontos turísticos da cidade.

Ao final do passeio, o grupo será recebido para um jantar em um restaurante próximo ao deserto de Jeddah.