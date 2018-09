Tite promove os retornos de Danilo, Miranda, Marcelo e Gabriel Jesus

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os laterais Danilo e Marcelo, o zagueiro Miranda e o atacante Gabriel Jesus estão de volta à seleção brasileira. Eles foram convocados pelo técnico Tite nesta sexta-feira (21) para os amistosos contra a Arábia Saudita e Argentina, marcados para os dias 12 e 16 de outubro, respectivamente.

Os quatro jogadores, que disputaram a Copa do Mundo da Rússia, ficaram fora da lista dos amistosos contra Estados Unidos e El Salvador, realizados em setembro.

Outras novidades na lista de convocados são os ex-corintianos Malcom (hoje, no Barcelona) e Pablo (atualmente no Bordeaux), além do volante Walace (Hannover) e o goleiro Phelipe, que pertence ao time sub-20 do Grêmio.

Por outro lado, Tite deixou fora da lista os jogadores de Corinthians, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, que estão na semifinal da Copa do Brasil. Os jogos coincidem com a data da final da competição.

Confira a lista de convocados para os amistosos contra a Arábia Saudita e Argentina:

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Phelipe (Grêmio)

Laterais

Alex Sandro (Juventus)

Danilo (Manchester City)

Éder Militão (Porto)

Fabinho (Liverpool)

Marcelo (Real Madrid)

Zagueiros

Marquinhos (Paris Saint-Germain

Miranda (Inter de Milão)

Pablo (Bordeaux)

Volantes

Arthur (Barcelona)

Casemiro (Real Madrid)

Fred (Manchester United)

Walace (Hanover)

Meias

Philippe Coutinho (Barcelona)

Renato Augusto (Beijing Guoan)

Atacantes

Everton (Grêmio)

Firmino (Liverpool)

Gabriel Jesus (Manchester City)

Malcom (Barcelona)

Neymar (Paris Saint-Germain)

Richarlison (Everton)