Tite vê "ataque abaixo" e quer recuperar outros jogadores que foram à Copa

JEDÁ, ARÁBIA SAUDITA (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Tite avaliou como “bom desempenho” o futebol apresentou pela seleção brasileira, nesta terça-feira (16), na vitória sobre a Argentina por 1 a 0 em amistoso disputado em Jedá, na Arábia Saudita.

No entanto, ele viu o “ataque abaixo” do esperado. O técnico também disse que espera contar na próxima convocação com jogadores que estiveram na Copa do Mundo da Rússia, mas que ainda não foram lembrados após o Mundial.

“Gostei mais do Gabriel Jesus como 9 no outro jogo, mas ele está retomando seu melhor momento. Hoje, (o ataque) foi abaixo”, disse.

Tite comentou sobre o futebol apresentado dentro de campo ao falar de Philippe Coutinho. "Eu vou falar do Coutinho. Se pegar jogadores que trabalham nesse último terço, vão errar mais. Do lado esquerdo, a gente sabe que ele é muito agressivo. Tem um ótimo passador: o Filipe Luis. Tem que ter cuidado para não ter muitas modificações. Considero o desempenho bom, não extraordinário”, explicou.

A seleção volta a campo daqui um mês, quando disputará mais dois amistosos. O Uruguai é o único adversário definido até o momento, e o duelo será realizado no dia 16 de novembro, em Londres. Tite revelou que espera contar com jogadores que foram à Copa da Rússia, mas que não voltaram a ser chamados.

“É um pepino e um desafio. É difícil montar a equipe. Se você observou as últimas convocações, teve 13 jogadores da Copa. A gente vai acompanhar os atletas que ainda não tiveram oportunidades para estar aqui. Tem atletas que estão e foram para a Copa e eu quero trazê-los. Não sei quantificar isso. E dar oportunidade dentro de uma estrutura", declarou.