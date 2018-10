Titular pela primeira vez, Vinicius Jr. dá assistência e Real goleia com interino

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pela primeira vez escalado como titular do Real Madrid, Vinicius Júnior foi um dos destaques na goleada por 4 a 0 sobre o modesto Melilla, nesta quarta-feira (31), fora de casa, no confronto de ida pela segunda fase da Copa do Rei.

Bastante acionado como ponta pela esquerda, o atacante brasileiro deu a assistência para Asensio anotar o segundo gol dos merengues, aos 46 minutos do primeiro tempo, e participou do lance do terceiro, marcado por Odriozola. Benzema abriu o placar, aos 27, e Cristo González fechou a conta, nos acréscimos da etapa final.

A partida marcou também a estreia de Santiago Solari, que assumiu o comando interino da equipe após a demissão do técnico Julen Lopetegui, na última segunda-feira (29), um dia após o Real ser goleado por 5 a 1 pelo rival Barcelona.

Diante de um adversário frágil e sem pressa para definir o placar, o Real encontrou no atacante brasileiro uma válvula de escape no primeiro tempo, com arrancadas pelo lado esquerdo e tentativas de tabela. No primeiro ataque do Real, aos quatro minutos, ele cruzou para Asensio, que finalizou mal. Antes do intervalo, Vinicius cruzou com categoria, de três dedos, para Asensio completar para o gol vazio e anotar o segundo gol.

No segundo tempo, Vinícius Júnior passou a errar mais passes. Ainda assim, o brasileiro mostrou boa movimentação no ataque e acertou o travessão, aos 26 minutos. No lance que originou o terceiro gol do Real, aos 33, ele deu belo passe de letra para o chute de Asensio e quase marcou no rebote. Dois minutos depois, quase fez um golaço, deixando dois marcadores para trás, mas ele acabou travado na hora de finalizar.

O jogo de volta entre as equipes pela Copa do Rei será no dia 5 de dezembro, no Santiago Bernabéu, com folgada vantagem do Real, que avançará na competição mesmo perdendo por até três gols de diferença.

No próximo compromisso em campo, o Real tentará a reabilitação no Campeonato Espanhol diante do Valladolid, neste sábado (3), também em Madri. A equipe de Solari ocupa a nona posição na tabela, com 14 pontos.