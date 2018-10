Título e Libertadores movem Fla-Flu no Maracanã

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Flamengo e Fluminense fazem um dos clássicos mais tradicionais do Brasil neste sábado (13), às 19h, no Maracanã. Em jogo, estão objetivos que fazem parte de equipes que brigam na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro.

Enquanto o Flamengo sonha com a conquista do título, o Fluminense está em fase ascendente que pode levá-lo à vaga na Taça Libertadores da América.

Com 52 pontos, o Flamengo é o terceiro colocado do Brasileiro, quatro pontos atrás do Palmeiras. O time rubro-negro não perde há cinco rodadas e ganhou 11 pontos dos últimos 15 disputados.

Apesar do bom momento, a equipe de Dorival Júnior vem sofrendo pressão. Além de um momento político conturbado, por causa das eleições para a presidência do clube, o Flamengo colecionou fracassos em 2018, com eliminações recentes na Copa do Brasil e na Libertadores, e a queda na semifinal do Estadual no primeiro semestre.

Por causa dessa instabilidade, Maurício Barbieri foi demitido do cargo de técnico após a eliminação diante do Corinthians na Copa do Brasil. E, agora, Dorival tenta fazer o time reagir nas dez rodadas finais.

Vindo de um triunfo por 3 a 0 sobre o Corinthians no Itaquerão, o Flamengo ainda não poderá contar com o meia Diego e o goleiro Diego Alves, ambos contundidos. No meio, Lucas Paquetá, que fará sua primeira partida após a notícia de sua transferência para o Milan ser veiculada, atuará mais avançado.

O Fluminense vem de uma goleada por 4 a 0 sobre o Paraná e ganhou três das últimas cinco partidas. A equipe dirigida por Marcelo Oliveira ocupa a oitava colocação, com 37 pontos e está a oito do Atlético-MG, que atualmente é o sexto e fecha a zona de classificação para a Libertadores.

Para o clássico, o time tricolor ainda não poderá contar com o lateral direito Gilberto, contundido. Como Léo, que seria o substituto imediato, está suspenso, Dodi ou Mateus Norton será improvisado no setor. Outro desfalque certo é Sornoza, que foi convocado para disputar amistosos pela seleção do Equador.

FLAMENGO

César; Pará, Réver, Léo Duarte, Renê; Cuéllar, Willian Arão, Everton Ribeiro, Lucas Paquetá; Uribe, Vitinho. T.: Dorival Júnior

FLUMINENSE

Júlio César; Gum, Digão, Ibañez; Mateus Norton (Dodi), Richard, Jadson, Marcos Júnior, Ayrton Lucas; Everaldo, Luciano. T.: Marcelo Oliveira

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro

Horário: 17h deste sábado

Juiz: Wilton Pereira Sampaio (GO)