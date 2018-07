Título mundial da França completa 20 anos nesta quinta

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Há exatos 20 anos, a França comemorava sua única conquista da Copa do Mundo. No dia 12 de julho de 1998, a anfitriã do Mundial surpreendeu o Brasil por 3 a 0, com dois gols de Zidane —vencedor da Bola de Ouro no mesmo ano—, e Petit.

A atuação da seleção brasileira foi prejudicada por problemas de saúde de Ronaldo Fenômeno, à época Ronaldinho, horas antes da partida. O atacante sofreu uma convulsão às vésperas da decisão e precisou ser levado para um hospital de Paris.

O camisa 9 chegou a ser cortado da lista de titulares, mas acabou sendo escalado pelo técnico Zagallo.

O atual treinador da França, Didier Deschamps, integrava o time que conquistou o título inédito. Neste domingo (15), ele comandará a equipe na disputa pelo bicampeonato, contra a Croácia, às 12h (de Brasília), em Moscou.