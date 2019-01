Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Todas as 19 praias de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, amanheceram com bandeiras vermelhas nesta quarta-feira (30).

Isso significa que elas foram consideradas impróprias para banho, segundo a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).

Não é a primeira vez que o fenômeno acontece. Já houve situações semelhantes nos verões de 2017 e de 2018, segundo informou o órgão.