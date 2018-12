Tom Holland faz aparição surpresa em painel que revelou trailer inédito de 'Homem-Aranha'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Sony tentou fazer mistério, mas a vinda de Tom Holland, ator que interpreta Homem-Aranha atualmente, já era comentada nas redes sociais e pelos corredores da Comic Con neste sábado (8). O público foi à loucura quando a chegada dele se confirmou. Houve outra surpresa, no entanto. O Jake Gyllenhaal também surgiu sem aviso no painel do evento. O público ainda viu o trailer do próxima longa do personagem em primeira mão.

Holland compareceu ao evento do estúdio, durante a primeira exibição mundial do trailer de "Homem-Aranha: Longe de Casa". O novo episódio da saga do herói tem previsão de lançamento para julho de 2019 e se passa após os acontecimentos de "Vingadores: Ultimato", que deve estrear meses antes.

Na trama, Peter Parker passa as férias de verão na Europa, onde precisa salvar seus amigos de vilões. Um dos personagens é o Mystério, interpretado por Jake Gyllenhaal. O elenco contará também com Samuel L. Jackson, como o agente da S.H.I.E.L.D Nick Fury, e Michael Keaton, como o vilão Abutre.

A expectativa é a de que o filme seja o último com as famosas aparições do criador do personagem, Stan Lee (1922-2018), morto em novembro, um mês após o término das gravações. O criador do personagem sempre fez alguma ponta nos filmes da Marvel.

Além deste painel que anuncia o lançamento do filme, a Sony exibiu em seu estande dois novos trajes do herói: o preto furtivo e o clássico vermelho e preto.