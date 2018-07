Tom Welling, da série 'Smallville', é confirmado na Comic Con brasileira

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Tom Welling está confirmado como atração da CCXP - Comic Con Experience deste ano. Ele ficou conhecido ao interpretar o Super-Homem no seriado "Smallville", entre os anos de 2001 e 2011.

A presença do ator no festival faz parte das comemorações dos 80 anos do personagem.

Atualmente, ele faz parte do elenco da série "Lucifer" como o tenente de polícia Marcus Pierce. Também esteve no elenco do filme "A Escolha", adaptação do livro de mesmo nome do escritor americano Nicholas Sparks.

A CCXP acontece entre os dias 7 e 9 de dezembro, no espaço São Paulo Expo. Os ingressos já estão a venda no site oficial.

O ator Sebastian Stan, conhecido pela sua interpretação do personagem Soldado Invernal nos filmes da série "Vingadores", também já teve sua presença confirmada no evento.