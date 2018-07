'Tomie Ohtake em Curitiba' celebra 110 anos da Imigração Japonesa

Da redação

Em comemoração aos 110 anos da imigração japonesa no Brasil, o Memorial da Cidade recebe hoje, às 19h, a exposição Tomie Ohtake em Curitiba – Vultos, fissuras e clareiras. Ao todo, serão 29 obras entre pinturas, gravuras e esculturas. Os trabalhos abrangem o período dos anos de 1970 a 2014 da artista que é considerada a “dama das artes plásticas brasileira”. As obras ficarão expostas no Salão Paranaguá, até 30 de setembro.

Com curadoria de Paulo Miyada e Carolina de Angelis, a exposição atravessa décadas de produção de uma das mais longevas artistas abstratas brasileiras. Tomie foi uma criadora que, tendo imigrado do Japão no princípio de sua vida adulta, perseguiu o ofício artístico como um campo de descobertas sucessivas, em que a persistência de problemas visuais nunca foram motivo para impedimentos criativos.

O presidente do Instituto Tomie Ohtake e filho da artista, Ricardo Ohtake, destaca o carinho que a mãe tinha pela cidade e pelo prefeito. “Tenho certeza de que esta exposição deixaria a Tomie muito feliz por sua história com a cidade”, disse ele.

Serviço

Exposição Tomie Ohtake em Curitiba

Onde: Memorial de Curitiba – Salão Paranaguá (1º andar) - Rua Claudino dos Santos, 79

Quando: Abertura hoje, às 19h

Visitação: 9h às 12h e 13h às 18h (3ª a 6ª feira) e 9h às 15h (sábado, domingo e feriados). Até 30 de setembro

Quanto: Grátis