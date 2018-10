Torcedores do CSKA se ferem em escada rolante antes de jogo da Champions

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente em uma escada rolante no metrô de Roma deixou ao menos 20 pessoas feridas nesta terça-feira (23), antes do jogo entre Roma e CSKA Moscou, pela terceira rodada do Grupo G da Liga dos Campeões.

Cinco pessoas teriam sofrido ferimentos mais sérios, de acordo com a "Gazzetta dello Sport. O problema aconteceu na escada rolante da estação Repubblica. Diversas pessoas ficaram presas na escada rolante, que funcionava em ritmo acelerado. Para evitar se machucar, alguns chegaram a pular do local.

A "Gazzetta dello Sport" afirma que torcedores do CSKA começaram a pular na escada rolante, o que teria causado a quebra do equipamento. A polícia e os bombeiros foram ao local para socorrer as vítimas. Os trens seguiram funcionando normalmente, mas não paravam na estação Repubblica.