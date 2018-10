Torcida do Atlético-MG faz terceiro protesto em oito dias:

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O início da tarde deste sábado (27) foi marcado por protesto na Cidade do Galo. Cerca de 250 pessoas foram ao local para se manifestar contra a atual diretoria do Atlético-MG.

Este é o terceiro ato contra a gestão de Sérgio Sette Câmara na última semana. Em 19 de outubro, cerca de 30 pessoas foram à sede administrativa do clube. Na última terça-feira, 60 pessoas estiveram no mesmo local. O grupo, desta vez, foi bem maior e contou com apoio da Galoucura, maior organizada ligada ao clube.

Os atleticanos levaram as seguintes faixas ao local: "Limpeza no departamento de futebol" e "Joguem pelo mesmo amor que têm à sua conta bancária". O hino foi entoado pelo grupo que esteve no local. Além da canção, os alvinegros cantaram: "Joga por amor, ou joga por terror". O equatoriano Juan Cazares também foi um dos alvos. "Cazares, presta atenção. Muito respeito com a camisa do Galão".

Sérgio Sette Câmara passou no local e conversou brevemente com os torcedores. O presidente tem boa relação com as organizadas. Contudo, Alexandre Gallo, seu escolhido para o cargo de diretor de futebol, não goza do mesmo prestígio.

Na segunda-feira (29), o Atlético enfrentará o Ceará às 20h (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza. A partida é válida pela 31ª rodada do Brasileirão, torneio que o time ocupa a sexta posição, com 46 pontos.