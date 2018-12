Torcida do Atlético-PR lota aeroporto em embarque para final da Sul-Americana

Folhapress

CURITIBA, PR (UOL/FOLHAPRESS) - Centenas de torcedores do Atlético-PR foram ao aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba (PR), no início da tarde desta segunda-feira (3), para prestigiar a delegação rubro-negra antes do embarque para a Colômbia.

Na quarta-feira (5), às 22h45 (de Brasília), os atleticanos vão fazem jogo de ida das finais da Copa Sul-Americana, contra o Junior Barranquilla. A partida de volta vai ocorrer na quarta seguinte (12), na Arena da Baixada.

O elenco atleticano viajará em voo fretado de Curitiba para Manaus, no Amazonas, onde irá pousar para abastecimento. Depois, seguirá a Barranquilla, na Colômbia. A previsão é de oito horas de viagem.

Esta é a segunda vez em que o Atlético chega à uma decisão de título continental. Em 2005, decidiu a Libertadores e foi derrotado contra o São Paulo, em final brasileira.

Em 2006, foi semifinalista da Sul-Americana, mas caiu diante do Pachuca (MEX).

Apenas Inter (2008), São Paulo (2012) e Chapecoense (2016) —o último em decisão administrativa por conta do acidente em Medellín, na Colômbia— detêm o título em sua galeria, dentre os clubes brasileiros.

Confira a lista dos 22 jogadores relacionados pelo Atlético-PR:

Goleiros: Santos, Felipe Alves e Gabriel;

Defensores: Diego Ferreira, Jonathan, Léo Pereira, Márcio Azevedo¸ Thiago Heleno, Wanderson, Paulo André e Renan Lodi;

Meias: Wellington, Raphael Veiga, Bruno Guimarães, Lucho González e Matheus Rossetto;

Atacantes: Bergson, Marcelo Cirino, Nikão, Pablo, Rony e Marcinho.