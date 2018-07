Torcida do Botafogo invade reunião do conselho e esquenta clima na sede do clube

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O protesto marcado para as 18h desta quarta-feira (25), que contou com membros de organizadas e de grupos políticos do Botafogo, terminou em muita confusão na sede de General Severiano, no Rio de Janeiro.

Aproveitando-se da reunião do Conselho Deliberativo que aconteceria no local, um grupo de cerca de 100 pessoas invadiu o local, derrubou cadeiras e quebrou algumas vidraças, fazendo com que a assembleia entre os dirigentes fosse suspensa.

O presidente do conselho, Jorge Aurélio Domingues, precisou ser amparado por seguranças particulares para deixar a sede.

Antes da invasão, os envolvidos no ato cantavam músicas de protesto e tinham como auxílio um carro de som, onde algumas figuras conhecidas da política alvinegra -e que hoje integram a oposição- palestravam. Algumas bombas foram atiradas, o que causou algumas reações de reprovação pela atitude.

As pessoas que protestaram exigiram, entre outras questões, uma reforma no estatuto e explicações sobre o balanço divulgado, no qual se apresenta um superávit com o clube antecipando receitas.

Foram feitas críticas também ao elenco atual e exigências para que o Botafogo volte a disputar títulos de expressão.