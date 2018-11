Torcida do Palmeiras vibra antes do jogo, fica ansiosa e canta música do deca

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desde o começo da tarde desta quarta-feira (21) a torcida palmeirense já marcava presença nos arredores do Allianz Parque. À medida em que o relógio se aproximava do horário do jogo diante do América-MG -vitória por 4 a 0-, a rua Palestra Itália foi tomada pelas cores verde e branco.

Além de muita festa com direito a bandeirões do lado de fora, os palmeirenses também acompanhavam através dos celulares e das televisões instaladas nos bares o duelo entre Inter e Atlético-MG.

Quando o clube mineiro abriu o placar no final da etapa inicial, os palmeirenses soltaram fogos de artifício na rua. O primeiro gol não foi anunciado pelo sistema de som do Allianz Parque e nem no placar eletrônico assim como o empate do time gaúcho.

O segundo gol do Atlético-MG, porém, foi anunciado e muito comemorado pelos torcedores que já estavam dentro do estádio.

Apoio também não faltou durante o duelo contra o América-MG. A torcida cantou durante o jogo e demonstrou irritação com o colombiano Borja, que desperdiçou uma chance incrível.

No segundo tempo, o apoio continuou. Quando a torcida já demonstrava ficar impaciente com as chances desperdiçadas, comemorou o gol de Luan. Após o terceiro, feito por Dudu, os torcedores começaram a cantar e comemorar antecipadamente a conquista do decampeonato.

"Eu vou beber, beber até cair, o deca vem aí", em referência ao décimo título nacional, que agora está muito próximo.

Para conquistar o título do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras precisa somar no máximo dois pontos. O clube pode sagrar-se campeão em caso de vitória sobre o Vasco, no domingo (21), às 17h, em São Januário.

Caso perca, a equipe ainda pode faturar a taça se o Flamengo não vencer o Cruzeiro em jogo marcado também para domingo, no Mineirão.