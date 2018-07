Torcida do SP quebra vidro de ônibus do Corinthians em chegada ao Morumbi

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O clássico da noite deste sábado (21) começou com um episódio de vandalismo por parte da torcida do São Paulo. O ônibus do Corinthians teve um de seus vidros quebrados no momento da chegada ao estádio do Morumbi, local da partida válida pela 14ª rodada do Brasileirão.

Torcedores do São Paulo jogaram alguns objetos em direção ao veículo corintiano, em especial muita cerveja. Em um dos arremessos, o vidro acabou quebrando. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a Polícia Militar, o Corinthians se programou para chegar o mais tarde possível justamente para entrar no estádio com o portão mais vazio e assim evitar atos de vandalismo. Não adiantou.

Vale ressaltar que a principal organizada do São Paulo, a Independente, não esteve presente no local justamente para não ser atrelada a alguma ocorrência do tipo por conta de episódios passados.

"Isso sempre acontece, mas espero que um dia isso mude", disse o volante Gabriel, titular do Corinthians no clássico deste sábado.