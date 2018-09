Torcida organizada do Paraná Clube pede a demissão de Pastana

Silvio Rauth Filho

A torcida organizada Fúria Independente divulgou nota nessa segunda-feira (dia 3) pedindo a demissão do diretor de futebol do Paraná Clube, Rodrigo Pastana. O grupo culpa o profissional pela fraca campanha no Campeonato Brasileiro. “Foram diversos erros na montagem do elenco deste ano e o time está afundado na zona de rebaixamento. Além da falta de resultados no Campeonato Estadual e na Copa do Brasil. Infelizmente o trabalho deu errado”, diz o texto.

Veja a nota oficial da torcida, na íntegra:

“Viemos publicamente EXIGIR a saída imediata do Executivo de Futebol, Sr. Rodrigo Pastana, do cargo que ocupa atualmente no PARANÁ CLUBE.

O motivo é óbvio à todos: desempenho péssimo dentro de campo.

Foram diversos erros na montagem do elenco deste ano e o time está afundado na zona de rebaixamento. Além da falta de resultados no Campeonato Estadual e na Copa do Brasil.

Infelizmente o trabalho deu errado.

Nossa postura à anos é a de cobrar apenas nos bastidores. Nosso papel não é aparecer na mídia ou agradar os “valentões” usando de violência para reivindicar algo.

Entretanto, entendemos que hoje cabe uma exceção.

Tentamos de todas as formas não conturbar o ambiente, mas tivemos que vir à público.

Como antecipamos na nota “SÉRIE A É GUERRA!” (https://bit.ly/2Q4J3DY), sabíamos da dificuldade de trabalhar com a menor receita da Série A e apoiamos a decisão de não se praticar loucuras com salários para preservar a progressão financeira do clube.

Entretanto, mesmo com o orçamento enxuto, alguns erros são inadmissíveis e a saída do encarregado pela montagem do elenco se faz necessária.

É preciso pensar, já, no trabalho do ano que vem. Chegou a hora de oxigenar a atmosfera e buscar um novo perfil de trabalho. Alguém que venha ajudar a nova composição da diretoria no trabalho daqui pra frente, já visando o campeonato estadual.

Não aceitaremos um elenco para cada competição. O Paranaense deve ser usado para aperfeiçoar a base do time do campeonato brasileiro e exigimos a conquista do estadual de 2019.

Já derrubamos treinadores, diretores e até presidentes, portanto, qualquer um que assuma o comando, não duvide da força da FÚRIA.

Ressaltamos que a razão da nossa fundação é o apoio irrestrito à instituição PARANÁ CLUBE, independente do ocupante deste cargo ou daquele dentro do próprio clube.

Não deixaremos nosso time sozinho. Ainda restam 16 partidas no campeonato, destas, 8 serão em casa. Estaremos presente em TODAS, além de algumas fora de Curitiba.

Quarta-feira estaremos na Vila apoiando o nosso TRICOLOR, não vamos jogar a toalha. Se você é desses "torcedores", nem use a camisa da TFI. Somos uma Torcida de raça.

Trabalhamos a cada minuto por um PARANÁ gigante. Estádio vazio não resolve problema, pelo contrário. A construção de um clube grande está diretamente ligada a postura de seu torcedor.

Não queremos a imagem do Paraná Clube mais desgastada com retratos de arquibancadas vazias.

Também estamos fartos de torcedores chorões! Tem rolado muito “mimimi” na internet.

Aqui é TORCIDA ORGANIZADA, parceiro!

Já passamos por maus bocados pelo clube. Representamos as cores do Tricolor SOZINHOS Brasil afora por diversas vezes, mas não cansamos. NUNCA IREMOS CANSAR! Se você já cansou, VÁ EMBORA!

Essa não é a primeira crise que estamos vivendo e não chega perto da pior. Quem não ta suportando, pode tomar o seu caminho. Nós matamos as adversidades no peito, com ou sem ajuda da massa. Vamos passar por mais uma de cabeça erguida, como sempre estivemos.

Não admitimos mais dirigentes com pensamento fraco e não queremos mais torcedores com esse tipo de postura. Os pessimistas e todos aqueles que trabalham diariamente contra a instituição podem ir tomar no c#.

E pra quem anda falando mal da nossa entidade na internet: SE LIGA!

Estamos chegando à 25 anos de caminhada ao lado do clube e nossa história é respeitada por todo o país. Essa história foi construída em cima de uma ideologia. Temos uma postura que não diz respeito aos de fora. A sede está aberta semanalmente aos nossos sócios para eventuais cobranças ou esclarecimentos.

SOMOS A FÚRIA!

DIRETORIA”