Torinno estreia na SPFW com Deborah Secco e desfile de tops masculinos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A grife Torinno estreou no calendário da São Paulo Fashion Week nesta segunda-feira (22) com looks monocromáticos de imagem urbana, ora com bermudas e camisas, ora com conjuntos de malha em tons de verde musgo e azul royal.

Toques utilitários, como bolsos e zíperes, também compuseram o guarda-roupa masculino do estilista Luis Fiod, que escalou o top Marlon Teixeira para essa apresentação.

Variações de bege coloriram bermudas e jaquetas corretas em couro para eles. Os looks femininos, minoria na passarela da Torinno, eram ajustados ao corpo.

Deborah Secco, estrela do show, desfilou um look "roubado do namorado": camiseta de manga longa e colete de vinil de proporções aumentadas.