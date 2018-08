Torneio de videogame é alvo de ataque a tiros na Flórida

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelo menos quatro pessoas morreram e 11 ficaram feridas após um ataque a tiros na manhã deste domingo (26), durante um torneio de videogame na Flórida, segundo o jornal Miami Herald.

O escritório do xerife de Jacksonville afirmou que os tiros foram disparados no Jacksonville Landing, um complexo de lojas e restaurantes.

As autoridades ordenaram que as pessoas ficassem longe do local, onde estaria sendo realizado o torneio Madden 19, de acordo com a emissora CNN.

As vítimas estariam sendo levadas ao hospital Memorial e ao UF Health Hospital.

Várias ambulâncias, carros de bombeiros e agentes da polícia estão no local e ruas foram bloqueadas nas proximidades do Jacksonville Landing.