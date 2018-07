Tour Comida de Boteco tem passaporte e desconto para clientes fiéis

Redação Bem Paraná com assessoria

Já faz parte da agenda curitibana (e de quem gosta de um bom boteco): às quintas ou sábados, toda semana acontece em Curitiba um passeio por vários bares, onde os participantes comem petiscos diferentes em cada um.

É o Tour Comida de Boteco, que em quase dois anos já levou mais de 750 participantes a cerca de 40 bares da cidade. O passeio é feito a pé, em grupos de 8 a 15 pessoas, e são visitados 4 bares diferentes em cada edição. São 6 roteiros no total, cada um em um bairro da cidade. A inscrição, que custa R$50,00, inclui os petiscos nos quatro locais visitados.

O passeio é um sucesso entre os participantes – das quase 200 avaliações recebidas no site TripAdvisor, 91% têm nota máxima. Muitos acabam voltando e fazendo o tour mais de uma vez: Tem pessoas que gostaram tanto da experiência, de fazer amigos, se divertir, conhecer bares e comer petiscos, que já fizeram o tour várias vezes – na semana passada tivemos o primeiro participante que completou todos os seis roteiros do tour!, conta Carol Moreno, organizadora do tour.

Passaporte Fidelidade e Desconto para Clientes Fiéis

Para fidelizar ainda mais os participantes, o Tour Comida de Boteco acaba de lançar o Passaporte Fidelidade. Quem participa do evento pela segunda vez ganha um passaporte personalizado, com seu nome e sua foto, que é carimbado cada vez que um novo roteiro é completado. Para completar o passaporte, são 6 roteiros diferentes a serem realizados.

Além do passaporte, quem retorna ao tour agora também ganha descontos especiais. Quem participa pela segunda vez ganha 10% de desconto na inscrição; se for a terceira vez, o desconto é 20%; na quarta vez, 30%; na quinta vez, o participante tem 50% de desconto e ainda ganha um copo especial do tour. E quem completa o passaporte, realizando os 6 roteiros diferentes, participa de graça na sexta vez.

Roteiros

São seis roteiros disponíveis no Tour Comida de Boteco. A cada semana é realizado um roteiro diferente, na quinta à noite ou no sábado à tarde, visitando 4 bares por edição.

Os bares parceiros do tour são:

- Itupava: Canabenta, Redface Brewpub, Corleone Craft Burgers, Menina Zen, Crazy 4 Beer, Masmorra e Fita Crepe.

- Batel: Abbey Road Pub, Aurora, Chicano Pub Libre, Tasca, Templo da Cerveja, Beer Box Pub, Volken Pub e Simples Assim

- Centro: Barbaran, La Santa Brigadeiro, Saint Patrick, Marduk Pub, Ao Distinto Cavalheiro, Hacienda e Jack Burgers.

- São Francisco: La Santa Calle, O Torto, Corleone Craft Burgers, Rock The Casbah, Don Almeida e Paradoja Bar.

- Largo da Ordem / Centro Histórico: Quintal do Monge, Alchemia, Bar do Fogo, Mr Hoppy Beer Trajano, Jano Pub e Capadócia Brewer.

- Mercês: Macondo, Bruschetta d’Itália, Jardinete, La Boca, Dali da Esquina, Fidel Bar e Mr Hoppy Mercês.

SERVIÇO:

Tour Comida de Boteco

Quando: uma vez por semana, às quintas às 19h ou aos sábados às 16h/17h (datas no site)

Onde: Curitiba – 6 roteiros diferentes, alternados a cada semana

Inscrições: R$ 50,00 (inclui os petiscos nos 4 bares visitados), antecipadas pelo site www.tourcomidadeboteco.com