Toyota Hilux 2019 traz nova grade dianteira.

A Toyota usou a Expointer em Esteio no Rio Grande do Sul para apresentar aos jornalistas do Sul do país a linha 2019 da Hilux, que ganhou novo desenho da grade frontal nas versões SRX, SRV e SR, além de mais itens de série e emblema comemorativo aos 50 anos do lançamento da picape - exclusividade da configuração topo de linha SRX. O para-choque frontal também foi redesenhado. Os preços sugeridos vão de R$ 111.990 (versão SR 4x2 manual) e chegam a R$ 196.990 (SRX automática). Não houve alterações na parte mecânica, mantendo os motores 2.8 turbodiesel de 177 cv, sempre acompanhado de tração 4x4, e 2.7 flex de 163 cv, com transmissão manual de cinco ou seis marchas ou automática de seis velocidades.

As opções de carroceria também são as mesmas da linha 2018: cabine simples, cabine dupla e chassi-cabine. Quanto ao novo desenho da grade, agora ela tem formato hexagonal, com moldura cromada e fundo em formado de colmeia. Já o para-choque dianteiro exibe nova entrada de ar e nichos de faróis de neblina redesenhados - eles são de série desde a variante SR. Já a Hilux SRX exibe rodas de liga leve de 18 polegadas com novo visual, o já citado logotipo comemorativo aos 50 anos de história do utilitário e capota marítima. As versões voltadas exclusivamente ao trabalho mantêm o design da linha 2018, assim como a SW4, SUV derivada da picape, que já lançou o modelo 2019 com o design da Hylux 2018. A configuração SRX da Hylux é a que traz mais novidades.

Além da grade e do para-choque reestilizados, exibe acabamento da cabine escuro, assentos de couro perfurado e iluminação branca do painel de instrumentos. Recebeu, ainda, espelho retrovisor interno eletrocrômico (antiofuscante), detalhes em preto brilhante e luz de condução diurna de LEDs. A intermediária SRV, por sua vez, incorporou airbags laterais e de cortina, estepe de liga leve, sensor de chave e partida do motor por botão. Também passa a oferecer de série quatro vidros elétricos com função “um-toque” na subida, retrovisor eletrocrômico, luz de condução diurna e assistente eletrônico de subida, uma exclusividade com motor turbodiesel.

A Hilux SR passa a vir de fábrica com ar-condicionado digital e a já citada luz diurna. Esta é a 12ª participação consecutiva da Toyota na Expointer. Em seu estande de 1000 m², a fabricante japonesa apresenta toda sua linha com destaque para a picape que tem ótima aceitação ente agropecuaristas.

