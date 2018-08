Trabalhadores dos Correios decidem hoje se entram em greve

Da Redação Bem Paraná

Os trabalhadores dos Correios decidem hoje se a categoria entra ou não em greve. As assembleias, que serão realizadas em todo o país, votarão a proposta da empresa, que oferece 3,68% de reposição salarial, medida pelo INPC (ou seja, zero percentual de aumento real). Os trabalhadores, por sua vez, pedem 8% de reajuste nos salários e no vale alimentação, além da manutenção de direitos como auxílio creche e pagamento dos vales durante período de licença médica por acidente de trabalho, direitos que a ECT ameaçou cortar. Caso a categoria opte por não aceitar a proposta patronal, uma greve será deflagrada a partir das 22 horas de hoje.