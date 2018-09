Trabalho temporário pode ser porta de entrada da carreira

Da redação

Setembro já está aí e com ele, além das cores da Primavera, começa também época de contratação de trabalhadores temporários para o fim de ano. O comércio, a indústria e o setor de serviços também ficam bastante aquecidos e movimentados. A escolha dos presentes, roupas, acessórios e a preparação para enfrentar a maratona de confraternizações e e festas de fim ano obrigam os empresários a contratar mais pessoal atender as solicitações dessa época.

Para os que desejam trabalhar não faltam desafios, trabalho duro e excelentes comissões. Quem está à procura de uma oportunidade como essa, chegou a hora de se preparar. A maioria das empresas costuma contratar pessoal até a metade do mês de novembro, se estendendo um pouquinho mais até o começo de dezembro.

E, se o trabalhador mostrar um bom desempenho e interesse, o trabalho temporário pode se tornar a porta de entrada de uma carreira em uma das empresas, com o regristro em carteira e os demais benefícios de um emprego formal no mercado de trabalho.

Dicas para conseguir uma vaga temporária

1. Prepare o seu currículo: tenha foco

Em busca de uma oportunidade, seja ela qual for, o primeiro pensamento é, sem dúvidas, preparar um bom currículo. Para uma vaga temporária, não é diferente. É preciso adaptar o objetivo pessoal e colocar as qualificações para o cargo desejado. A maioria das vagas de final de ano é para o comércio e indústria. Então, vale destacar também, as suas aptidões para trabalhar em ambos os segmentos.

2. Esteja bem-disposto para uma vaga temporária

Um aspecto fundamental para pleitear uma vaga temporária é ter disposição para o trabalho. Para dar conta de tamanha demanda de consumo, o ritmo nessa época é um bem rápido e maior do que o habitual. Portanto, mostre-se disposto a encarar o desafio e se comprometer com o ritmo de trabalho da empresa. Dessa maneira, você surpreenderá a todos com o seu bom desempenho.

3. Procure a vaga mais adequada ao seu perfil

Na hora de procurar uma vaga temporária, o trabalhador deve buscar o perfil mais adequado e no lugar que tem interesse de trabalhar, pois muitas pessoas conseguem ser efetivadas após o período. Para isso, é importante fazer um levantamento de empresas que estão contratando esse tipo de profissional e tente fazer uma pesquisa rápida sobre ela. Assim, o trabalhador fica mais seguro na hora de decidir sobre a vaga que deseja.

4. Capriche no visual

Foi chamado para a entrevista? Hora de impressionar! Ressalte as principais qualidades, se mostre disposto, autoconfiante e encare a oportunidade. Lembre-se de que caprichar no visual é um aspecto superimportante. Especialmente se você estiver em busca de um cargo na área de moda ou vendas. Mas não exagere. Nem na pintura, roupas, sapatos e perfume. Aqui, vale o ditado: “Menos é mais”.

5. Esforce-se para ser efetivado

Depois de passar por todo o processo de entrevistas e ser, de fato, contratado para a vaga temporária, chegou a hora de se esforçar para ser efetivado. Diversas empresas dão preferência à contratação de profissionais que se destacaram nesse período de final de ano. Portanto, vale a pena se dedicar bastante para conseguir o ser contratado como funcionário efetivo. O bom desempenho e interesse do trabalhador é que irá determinar a oportunidade de crescimento dentro da empresa.