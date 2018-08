Tradicional Corrida dos Garçons movimenta Curitiba na próxima segunda-feira 

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Na próxima segunda-feira (20/08), acontece a 16ª edição da tradicional Corrida dos Garçons de Santa Felicidade, às 9h. O evento, que é realizado em homenagem ao Dia do Garçom, comemorado no mês de agosto, acontecerá na Avenida Manoel Ribas, na quadra entre as ruas Marcos Mocellin e Santa Bertilla Boscardim.

Os participantes devem percorrer um circuito de 400 metros carregando uma bandeja com um copo cheio de chopp, uma garrafa e um copo cheios de água, os quais deverão cruzar a linha de chegada dispostos da mesma forma quando da largada.

São mais de 300 participantes disputando o prêmio de R$ 5 mil, que será dividido entre os três primeiros colocados das 4 categorias. Além do prêmio em dinheiro, os primeiros colocados também ganharão um barril de chopp de 30 litros e uma bolsa de estudos na Seduc Intec, de Santa Felicidade.

Após o evento, será servido um almoço especial oferecido pelo organizadores, às 12:30, no Clube Mercês. Os inscritos também ganharão uma sacola de brinde contendo um prato personalizado e uma caneca com cordão.