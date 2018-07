Tradicional, Festa do Carmo completa 64 anos com Santuário lotado

Da Redação Bem Paraná

A tradicional Festa em honra a Nossa Senhora do Carmo, uma promoção do Santuário do Carmo, faz parte do calendário turístico do Estado do Paraná e começou na última sexta-feira em Curitiba e acaba hoje, com Missa Solene às 19 horas e distribuição do bolo de Nossa Senhora do Carmo logo após a missa. tradicionalmente a festa atrai cerca de 40 mil pessoas ao longo dos seus quatro dias de duração.

Além dos eventos religiosos, a Festa do Carmo oferece praça de alimentação, shows de artistas locais e nacionais, atividades para crianças, festival de prêmios, passeio ciclístico e diversas outras atrações. Uma das novidades nest ano foi a exposição fotográfica comemorativa aos 20 anos do Novenário Perpétuo, um acervo histórico do bairro, da vida, do dia a dia e da devoção do Santuário Nossa Senhora do Carmo.

Ontem, foi dia de devoção, com o 3º dia do Tríduo Preparatório em honra à Nossa Senhora do Carmo. Durante a celebração, três momentos emocionaram os fiéis e devotos que estavam presentes: a encenação de Nossa Senhora do Carmo com o Menino Jesus em um andor, o testemunho de uma graça por intercessão de Nossa Senhora do Carmo e a bênção e imposição dos Escapulários.

Mas também teve a Missa Festiva, abertura da Praça de Alimentação, venda de Churrasco para viagem, Missa Festiva ao meio-dia e almoço com tradicional churrasco, maionese e risoto. No começo da tarde show com Gabriel do Ministério Farol e Luz e de tarde o Show de Prêmios.