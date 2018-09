Tradicional loja de brinquedos de Curitiba anuncia que vai fechar

Redação Bem Paraná

A Titá Brinquedos, uma das mais tradicionais lojas de brinquedos de Curitiba, anunciou nesta quarta-feira (26) que está encerrando as atividades. A administração da loja não explicou o motivo, apenas divulgou uma nota nas redes sociais sobre o fechamento, após mais de 40 anos de existência.

A loja foi fundada em 1977 e ficava na alameda D. Pedro II, 398, no bairro Batel.

A nota da loja:

“É com profunda tristeza que comunicamos aos nossos clientes, amigos, fornecedores e demais parceiros, que, após 40 anos de existência, a Titá Brinquedos está encerrando suas atividades.

Foram 40 anos dedicados com muito amor, carinho, baseados no respeito com nossos clientes e no comprometimento de trabalhar honestamente com produtos de qualidade, visando desenvolvimento e aprendizado, além da diversão de milhares de crianças, algumas delas, que já se tornaram pais, assim como seus pais já se tornaram avós…

Durante esta longa jornada, foi extremamente gratificante ver vários pequeninos dando seus primeiros passos ou falando suas primeiras palavras dentro da Titá, acompanhamos o crescimento de várias crianças, nos emocionamos com a alegria, o sorriso e o brilho nos olhos de muitos ao escolher ou ganhar brinquedos da nossa loja.

Agradecemos imensamente a TODOS que direta ou indiretamente fizeram parte desta linda história que fez da Titá uma referência nacional em loja de brinquedos, se tornando a loja especializada mais antiga do Brasil. Muito obrigado aos nossos clientes, amigos, concorrentes, funcionários, fornecedores e fabricantes, aqueles que durante 4 décadas foram nossos parceiros”.