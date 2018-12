Tráfico na cracolândia está desarticulado, diz polícia de SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de oito meses monitorando o comércio de drogas na cracolândia da região central da capital paulista com uso de câmeras e interceptações telefônicas, a Polícia Civil de São Paulo diz ver o tráfico no local desarticulado e sem a presença "efusiva" do PCC (Primeiro Comando da Capital).

Foi com base nessa investigação que a polícia fez uma operação na manhã desta quarta (28), batizada de Campos Elíseos 2, que levou à prisão de três suspeitos de tráfico e buscas em sete hotéis da região, onde foram apreendidos entorpecentes e dinheiro.

De acordo com o delegado Wagner Carrasco, do Denarc (narcóticos), não existe mais naquela cracolândia, por exemplo, os chamados "disciplinas" do PCC, membros da facção criminosa responsáveis pela imposição de regras e pela aplicação de reprimendas aos infratores.

"Não está mais tão organizado quanto era antes. Os últimos 'disciplinas' identificados foram presos. Hoje, não temos uma presença desta forma, efusiva, isso foi repelido graças às ações contínuas que nós estamos realizando."

Até maio de 2017, quando uma grande operação policial foi realizada no local, o PCC mantinha forte atuação por lá, inclusive com a presença de homens armados que impediam o acesso da polícia e até de agentes da prefeitura responsáveis pela limpeza.

"Dois anos atrás, tinha arma de fogo lá. A Polícia Militar prendeu até o tal de sniper [atirador]", disse o comandante da PM na região, o tenente-coronel Miguel Elias Daffara.

Um dos sintomas dessa falta de articulação é, inclusive, o fato de as 17 pessoas presas e ou indiciadas ao longo dos oito meses da operação estarem todas sendo enquadradas em tráfico de drogas, mas sem a formação de quadrilha.

Isso demonstra que, pelo menos no "fluxo" (local de concentração usuários), esses pequenos traficantes atuam sem uma liderança e organização, diferentemente do que ocorria antes, com a forte presença do PCC.

Nas filmagens feitas pela Polícia Civil e pela Guarda Civil Metropolitana (GCM), a parte das quais a Folha teve acesso, o comércio de drogas ocorre de forma improvisada e com vendedores agindo furtivamente.

Até maio de 2017, funcionou na cracolândia uma verdadeira feira livre de drogas, com a instalação de barracas que aceitavam até cartão de crédito para venda de crack.

A operação policial do ano passado também foi acompanhada de uma ação da prefeitura e do governo do estado para desobstrução das vias, que levou o então prefeito João Doria (PSDB) a decretar o fim da cracolândia.

A ação de 2017 foi alvo de diversas críticas, entre elas de que a gestão Doria teria descumprido os termos de um acordo com o Ministério Público sobre como tratar os usuários da cracolândia, que se espalharam pela cidade e formaram novos fluxos --um deles a apenas 400 metros da cracolândia original.

A abordagem da prefeitura, que chegou a tentar na Justiça obter o direito de internar usuários de drogas a força, levou ao pedido de exoneração da secretária de Direitos Humanos, Patrícia Bezerra.

Na operação desta quarta, não houve ação para retirada dos dependentes químicos. Eles foram isolados de forma a evitar conflito com a operação nos hotéis. "Para acalmá-los, explicamos aos usuários que não era com eles [o problema]", disse Daffara.

Segundo o comandante Carlos Alexandre Braga, a desarticulação do tráfico na cracolândia também se deve ao trabalho da GCM que, em cerca de dois anos, realizou mais de cem flagrantes de tráfico de drogas na região.

Além dos três presos sob suspeita de tráfico, a operação desta quarta também prendeu um suspeito de receptação de celulares, que ainda tentou subornar os guardas.

Foram apreendidos nos hotéis sete quilos de maconha, além de cocaína, crack e R$ 1.200 em espécie.

Ninguém ficou ferido.