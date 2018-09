Trailer de sexta temporada de 'House of Cards' mostra Claire contra aliados de Frank

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a divulgação de alguns teasers, saiu o trailer oficial da sexta e última temporada da série "House of Cards", que estreia dia 2 de novembro para assinantes da Netflix.

As cenas já comprovam a morte de Frank Underwood (Kevin Spacey). Como nova presidente Claire (Robin Wright) não será muito diferente do marido e fará nenhuma questão de não seguir a ética para comandar o país e manter-se no poder.

Personagens já adorados pelo público como Doug (Michael Kelly) continuarão na cola da mais nova presidente dos Estados Unidos.

Spacey foi eliminado de "House of Cards" no ano passado depois que mais de 30 pessoas acusarem o ator premiado com o Oscar de má conduta sexual, mas não se sabia como seu presidente implacável seria retirado do seriado.

Spacey se envolveu em uma polêmica em 2017, quando o ator Anthony Rapp o acusou de tentar seduzi-lo em 1986, quando tinha 17 anos. Spacey se desculpou pela conduta inadequada com Rapp, mas não se pronunciou desde então e se afastou da vida pública.

Nesta terça (4) procuradores de Los Angeles anunciaram que não apresentarão acusações de agressão sexual contra Spacey em um caso envolvendo uma acusação de 1992 porque ela prescreveu no Estado da Califórnia. Um segundo caso está sendo analisado pela Procuradoria de Los Angeles.