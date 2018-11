Tramas espíritas, como 'Espelho da Vida,' fazem sucesso ao falar sobre vida após a morte

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O que acontece após a morte? Existe reencarnação? E vidas passadas? Os mistérios sobre o tema costumam render boas histórias e personagens à TV e garantir bons índices de audiência.

A escritora Elizabeth Jhin é, hoje, uma das principais autoras sobre o assunto. É ela quem assina tramas da Globo como "Além do Tempo" (2015) e "Escrito nas Estrelas" (2010). E é dela o folhetim "Espelho da Vida", atualmente no ar, no horário das seis na Globo. "Tenho um verdadeiro fascínio pelo tema", diz a autora.

Na novela, a mocinha Cris (Vitória Strada) viaja no tempo e descobre que foi Julia Castelo, no passado -uma mulher assassinada supostamente pelo seu grande amor, Danilo Breton (Rafael Cardoso), mas em condições ainda duvidosas.

Cris mergulha em sua vida passada com o objetivo de desvendar o mistério sobre a sua morte: será que o responsável foi mesmo Danilo?

"Espelho da Vida", como outras tramas espíritas, tem como uma de suas principais referências a novela "A Viagem" (Globo), de 1994, escrita por Ivani Ribeiro (1922-1995) e grande sucesso na época.

Quem não se lembra do desajustado Alexandre (Guilherme Fontes), que, depois de morrer na prisão e ir para o assustador Vale dos Suicidas, volta para atormentar e se vingar dos vivos? E como esquecer do amor transcendental de Dinah (Christiane Torloni) e Otávio (Antonio Fagundes)?

A novela era um remake de outra trama de mesmo nome de 1975, exibida na TV Tupi. Segundo o projeto Memória Globo, "A Viagem" foi então recordista de audiência no horário das 19h, e seu sucesso provocou um aumento na venda de livros sobre espiritismo.

O ator Cláudio Cavalcanti (1940-2013), que fazia o médium Dr. Alberto, chegou a receber muitas cartas, dirigidas ao seu personagem, de telespectadores agradecendo por suas palavras reconfortantes sobre a vida após a morte.

"A Viagem" foi reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, em 1997 e em 2006, e no canal Viva, em 2014. Sempre com grande sucesso.

VEJA OUTRAS TRAMAS ESPÍRITAS

Anjo de Mim (1996)

Alma Gêmea (2006)

O Profeta (2007)

Escrito nas Estrelas (2010)

Amor Eterno Amor (2012)

Alto Astral (2014)

Além do Tempo (2015)