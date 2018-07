Ivan Santos

O deputado federal paranaense Hidekazu Takayama (PSC) se envolveu em uma briga de trânsito, no sábado, no Centro de Curitiba. Uma testemunha que presenciou a confusão chamou a polícia. Um motorista teria fechado o carro e chutado a porta do veículo do parlamentar. Takayama registrou boletim de ocorrência, mas minimizou o episódio. Em 2015, o deputado já havia se envolvido em uma confusão com o motorista do ex-senador Delcídio Amaral, por conta de uma disputa por uma vaga de estacionamento em Brasília.

Transporte

Quatorze pessoas, entre elas o atual secretário de Estado da Administração e Previdência, Fernando Guignone, foram denunciadas pelo Ministério Público na sexta-feira por fraude na licitação para a concessão do transporte coletivo de Curitiba, realizada em 2009, durante a gestão de Beto Richa (PSDB) na prefeitura. A denúncia é um desdobramento da Operação Riquixá, realizada pelos núcleos de Guarapuava, Centro-Sul do Paraná, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e do Grupo Especializado na Proteção ao Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa (Gepatria).

Delação

De acordo com o MP, a maior parte dos denunciados é ligada a um grupo empresarial que se dividiu para ocupar majoritariamente os três consórcios que disputaram e venceram a concorrência, de Curitiba, e que possui concessões do transporte coletivo em vários municípios paranaenses. Entre as peças centrais da operação está o advogado Sacha Reck, que chegou a representar o Sindicato das Empresas de Transportes de Curitiba (Setransp), e fechou termo de colaboração premiada, depois de ter sido preso. O MP aponta que Sacha Reck “fazia parte do núcleo técnico da organização criminosa”, formada por técnicos ligados a uma empresa de engenharia e três pessoas que ocupavam altos cargos na Urbs. Em nota, a defesa de Fernando Ghignone alegou que o edital foi encaminhado pela Urbs ao Ministério Público, ao Tribunal de Justiça e Tribunal de Contas e analisada por todos os órgãos, sem reparos.

Gargalos

O pré-candidato ao governo do Estado, deputado Ratinho Junior (PSD), participou de encontro com empresários e lideranças na Associação Comercial e Industrial de Cascavel (ACIC). Segundo ele, um dos grandes gargalos da região é a BR -277 e o Trevo Cataratas .